Спасено 28 лошадей на пожаре во Владимирской области.
Сегодня, 20 октября 7 часов 28 минут...
Спасено 28 лошадей на пожаре во Владимирской области.
Сегодня, 20 октября 7 часов 28 минут поступил сигнал на пульт о возгорании жилого дома на зеленой улице в деревне Бельцы Киржачского района.
Огнем было охвачено 150 кв. метров усадьбы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Владимирской области.
Под угрозой оказалась конюшня с 28 лошадьми, но хозяин сам успел их вовремя вывести.
Информации о погибших и пострадавших нет.
Пожар тушили 4 единицы техники и 12 человек личного состава.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС Владимирской области.