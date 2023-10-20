Спасено 28 лошадей на пожаре во Владимирской области. Сегодня, 20 октября 7 часов 28 минут...

Спасено 28 лошадей на пожаре во Владимирской области.Сегодня, 20 октября 7 часов 28 минут поступил сигнал на пульт о возгорании жилого дома на зеленой улице в деревне Бельцы Киржачского района.Огнем было охвачено 150 кв. метров усадьбы, сообщила пресс-служба ГУ МЧС Владимирской области.Под угрозой оказалась конюшня с 28 лошадьми, но хозяин сам успел их вовремя вывести.Информации о погибших и пострадавших нет.Пожар тушили 4 единицы техники и 12 человек личного состава.Фото: пресс-служба ГУ МЧС Владимирской области.