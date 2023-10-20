Дорожные специалисты отремонтировали проезжую часть в селе Клементьево Суздальского района.

Дорожные специалисты отремонтировали проезжую часть в селе Клементьево Суздальского района. Об этом проинформировала Министерства транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.Сегодня в Клементьеве проживают порядка 500 человек. Дорожники восстановили участок протяжённостью 315 метров на улице Новой, по которой сельчане добираются до местных социальных учреждений. Теперь движение здесь должно стать более безопасным и комфортным.«На сегодняшний день выполненный объём по ремонту местных автомобильных дорог в Суздальском районе составляет 80%», – говорится в сообщении пресс-службы регионального Минтранса.