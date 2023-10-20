Практически завершена реставрация отделения хирургии. Там выполнена современная отделка и будет установлено профессиональное оборудование. Подрядчик планирует закончить работы к

Практически завершена реставрация отделения хирургии. Там выполнена современная отделка и будет установлено профессиональное оборудование. Подрядчик планирует закончить работы к середине следующей недели. Как сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области, в ЦГБ также строится патологоанатомическое отделение. В новом корпусе строители работают над внутренней отделкой, монтажом сантехнического и спецоборудования, кровлей. Ранее суздальские мастера приезжали в подшефный город