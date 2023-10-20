Энергетики ПАО «Т Плюс» провели серию уроков по экологии и энергобезопасности для учеников владимирских школ.

Энергетики ПАО «Т Плюс» провели серию уроков по экологии и энергобезопасности для учеников владимирских школ. Мероприятия прошли в рамках межрегиональных проектов компании «Безопасность тепла» и «Экология».Ребятам не только рассказали о правилах безопасного поведения вблизи энергообъектов и дома, но и напомнили о простых и крайне важных принципах бережного отношения к природе и ее ресурсам.Урок прошел в игровой форме. Усвоить материал помогли тематические мультфильмы, а также викторина, которую провели персонажи энергетик Теплослав и Капелька. По завершении все ребята получили памятные подарки от «Т Плюс».Наталья Анатольевна Тарасова, классный руководитель 2В класса гимназии №35, в которой прошел один из таких уроков поделилась: «Уроки очень информативные. При этом программа составлена так, чтобы материал легко усвоился школьниками младших классов. Здесь и мультики, и ростовые куклы, и полезные тематически подарки. Спасибо, «Т Плюс».Специалисты Владимирского филиала «Т Плюс» регулярно проводят уроки энергобезопасности и экологии в школах, детских садах, летних лагерях, устраивают тематические площадки на городских праздниках, выезжают в детские дома и ПВР. В 2023 г. в подобных мероприятиях приняли участие более 1200 детей.Реклама.