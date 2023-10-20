Ушел из жизни бывший заместитель губернатора Владимирской области Владимир Ножнин. Правительство...

Ушел из жизни бывший заместитель губернатора Владимирской области Владимир Ножнин.Правительство Владимирской области с прискорбием сообщает, что 20 октября 2023 года на 87 году жизни скончался Владимир Владимирович Ножнин, в 1999 – 2002 годах – заместитель главы администрации области по аграрной политике и продовольственному обеспечению, заместитель Губернатора области, сообщила пресс-служба Правительства Владимирской областиВладимир Владимирович Ножнин родился 29 января 1937 года в г. Устюжне Вологодской области, закончил в 1959 году Вологодский молочный институт по специальности «инженер-механик сельскохозяйственного производства».Практически вся его трудовая деятельность связана с Владимирской областью. В.В.Ножнин работал инженером областного управления сельского хозяйства в 1959 – 1961 годах, сменным, затем старшим мастером на Владимирском тракторном заводе в 1961 – 1962 годах. В 1963 – 1966 годах он – старший инженер, начальник отдела новой техники Облсельхозтехники, в 1966 – 1974 годах – главный инженер, начальник СМУ «Сельхозтехника», в 1974 – 1980 годах – управляющий трестом «Владимирсельхозмонтаж».В 1980 – 1984 и 1992 – 1997 годах Владимир Владимирович возглавлял совхоз (затем АО) имени Лакина в Собинском районе. В 1984 – 1986 годах – был председателем областного производственного объединения по производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, в 1986 – 1992 годах – заместителем председателя Областного агропромышленного комитета, председателем производственного объединения «Владимирагропромснаб».В 1998 году В.В. Ножнин принят на работу в группу советников главы администрации Владимирской области. В январе 1999 года назначен заместителем главы администрации области по аграрной политике и продовольственному обеспечению, затем – заместителем Губернатора. В этой должности он работал до февраля 2002 года.В.В. Ножнин трижды избирался в Советы народных депутатов различного уровня: в 1973 году – в Ленинский районный Совет города Владимира, в 1985 и 1990 годах – во Владимирский облсовет.Владимир Владимирович Ножнин – кавалер ордена «Дружба народов» (1983) и ордена Почёта (1995), также награждён рядом медалей.Правительство Владимирской области выражает глубокие соболезнования родным и близким В.В. Ножнина.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области