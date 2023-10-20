Последние дни были для известного артиста не самыми простыми. Он жаловался, что сломал ногу и нехорошо себя чувствует.

Последние дни были для известного артиста не самыми простыми. Он жаловался, что сломал ногу и нехорошо себя чувствует.Многие выдающиеся артисты и их слушатели придерживаются мнения о том, что музыка способна излечить душу и заживить любую сердечную рану. Считается, что творчество может послужить поддержкой человеку даже в самые тяжелые моменты. Однако оно не способно повернуть время вспять и вернуть тех, кого уже нет с нами. Как стало известно, теперь в их числе оказался и знаменитый американский поп-рок-исполнитель Дуайт Твилли.Известный на весь мир певец ушел вечером 18 октября. Горькая весть поступила от церковной студии города Талса, в которой талантливый артист и любимец публики записал несколько своих композиций. Сообщается, что он покинул нас в окружении близких и супруги Джен, которая была любовью всей его жизни.Причина, по которой мир потерял такого талантливого и великого в своем деле человека, в сообщении не приводится. Но наверняка известно, что в памяти почитателей, родных, друзей и коллегДуайт Твиллиостанется выдающимся артистом, настоящим профессионалом и легендой. Вдова известного певца заверила, что у него была замечательная жизнь, которую она будет помнить и чтить.К сожалению, последние дни оказались для Твилли непростыми. Незадолго до своего ухода, в минувшую субботу, он попал в неприятную ситуацию и сломал ногу. На днях любимец публики жаловался, что чувствует себя не лучшим образом и сообщал, что готовится к операции. Кто бы мог подумать, что это сообщение станет одним из последних, которые оставит после себя исполнитель хита I’m on Fire. А ведь совсем недавно, этим летом, Дуайт Твилли отмечал 72-й день рождения.