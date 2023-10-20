В деревне Бельцы Киржачского района ликвидирован крупный пожар в частном жилом доме Сегодня утром...

В деревне Бельцы Киржачского района ликвидирован крупный пожар в частном жилом домеСегодня утром (20 октября 2023 года) произошел пожар в частном жилом доме в деревне Бельцы Киржачского района. Предварительная площадь горения 150 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области.Информация о погибших и пострадавших не поступала.К ликвидации пожара привлекаются 4 единицы техники и 12 человек личного состава.Фото: freepik.com