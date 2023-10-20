Пожар случился ночью 20 октября. Загорелся частный дом в поселке Горка на улице Свобода. Звонок спасателям поступил в полночь. На место выехали сотрудники пожарной части города Карабаново. К

Пожар случился ночью 20 октября. Загорелся частный дом в поселке Горка на улице Свобода. Звонок спасателям поступил в полночь. На место выехали сотрудники пожарной части города Карабаново. К моменту их прибытия дом уже полностью охватило пламя. Огонь угрожал перекинуться на соседние строения. Спасателям удалось потушить пожар, его площадь составила 100 квадратных метров. Во время пожара