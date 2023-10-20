В Кольчугине открыли мемориальную табличку в честь погибшего участника спецоперации Руслана...

В Кольчугине открыли мемориальную табличку в честь погибшего участника спецоперации Руслана Куликова.Ее установили на фасаде школы, в которой учился военнослужащий. Слово - Федору Лалакину.- Очень трудно и опасно, но он мне говорит а кто если не я, а кто?Этот последний разговор с любимым учеником Татьяна Васильевна вспоминает с особым трепетом. Руслан даже спустя много лет после выпускного не забывал школу и учителей.Татьяна Кузнецова, директор средней школы №7 г.Кольчугино:- Когда подвести, когда где-то, что-то помочь школе он это делал с удовольствием.. ..помня с уроков материал, он сдал историю в учебном заведении военном на пятерку. И пришел, мне об этом сказал, и тут же сказал "Спасибо"! Вот эта картинка, этот диалог он на всю жизнь наверно останется в моей памяти.На фронт Руслан ушел добровольцем в 38 лет. И погиб в конце прошлого года в результате взрыва в Сватовском районе ЛНР. Мемориальную табличку в честь бойца открывают в торжественной тишине. В глазах родственников Руслана и скорбь, и гордость.Екатерина Куликова, мама Руслана Куликова:- Гордость за сына, что он такой вот, ну он всегда такой у нас был смелый. Патриотизм был развитый, ну просто, я не знаю, на высшем уровне... ..дома на переднем плане, где-то впереди, в самом переднем углу у него стояло знамя России.Старший брат - Александр - сам ветеран второй чеченской войны вспоминает: Руслан будто родился военным. Мальчишкой любил надевать форму отца, в юности - собирать и разбирать автоматАлександр Куликов, брат:- Меня гордость переполняет, что теперь, все ученики, и не только ученики, будут видеть светлое лицо моего брата. И подражать его героизму и его патриотизму. Горе, конечно, никуда не уйдет из нашей семьи, но что школа будет помнить, отрадно.О патриотизме Руслана говорят все, кто знал его лично. Успешный предприниматель и примерный семьянин, он поехал в зону СВО по зову сердца. Встал на защиту родиныВладимир Харитонов глава Кольчугинского района:- Увековечить его имя выбрали место фасад школы в которой он учился.. ..в каждом сердце жителей есть благодарность. Никто не забыт, ничто не забыто и - вечная память.В школьном музее также сделают отдельный стенд о жизни и судьбе Руслана Куликова - выпускника, которым гордится кольчугинская школа.Федор Лалакин, Александр ЧунаевВести Владимир