В музее-заповеднике «Александровская слобода» разработана программа для слабовидящих туристов Во...

В музее-заповеднике «Александровская слобода» разработана программа для слабовидящих туристовВо Владимирской области стартовал Месячник белой трости, он продлится до 13 ноября – Международного дня слепых.В музее-заповеднике «Александровская слобода» работе со слабовидящими туристами уделяют особое внимание. Несколько специалистов прошли обучение в Институте профессиональной реабилитации Общества слепых.В главной экспозиции «Государев двор в Александровской слободе» инвалиды по зрению, благодаря 3D-модели бюста Ивана Грозного, могут представить, как выглядел первый русский царь. Они могут в буквальном смысле прикоснуться к средневековью- потрогать фрагменты кольчуги, слюды для оконниц и уникальные белокаменные розетки с резьбой, украшавшие своды Александровского кремля. Популярностью у слабовидящих пользуется программа с мастер-классом «Узорные плитки Государева двора». Здесь можно тактильно «рассмотреть"» изразцы, плитки, керамическую посуду, и создать сувенир своими руками.Татьяна Бессараб, экскурсовод музея-заповедника «Александровская слобода»:- Для посетителей с ограничением по зрению и тотально слепых в нашем музее разработана специальная программа. Посетители могут сами, своими руками сделать вот такую плиточку. Для этого у нас есть специальная заготовка. Она заполняется глиной и буквально минут через 10 она вынимается из этой пустоты и затем они ее своими ручками разглаживают и сделанную плитку забирают с собой.