Рейд по поиску мигрантов провели на заводе 19 октября. Как сообщили в УМВД, по результатам проверки выявили 12 человек, которые работали незаконно. Решается вопрос о возбуждении

Рейд по поиску мигрантов провели на заводе 19 октября. Как сообщили в УМВД, по результатам проверки выявили 12 человек, которые работали незаконно. Решается вопрос о возбуждении административного дела на юридическое или должностное лицо. Как подчеркнули в полиции, проверка заняла всего два часа, при этом производственный процесс не останавливался. Выяснилось, что на хлебозаводе незаконно осуществляли трудовую