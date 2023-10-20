Фельдшерско-акушерский пункт в селе Ополье начали ремонтировать в мае. Там заменили инженерные сети электро- и водоснабжения, отремонтировали санузлы, облицевали стены кабинетов кафельной

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Ополье начали ремонтировать в мае. Там заменили инженерные сети электро- и водоснабжения, отремонтировали санузлы, облицевали стены кабинетов кафельной плиткой, заменили напольное покрытие, оконные и дверные проемы, установили противопожарную дверь, окна ПВХ, новую сантехнику, сообщили в пресс-службе Минздрава Владимирской области. Ремонт обошелся в 2,7 миллионов рублей. Судя по всему, открытие ФАПа задержалось,