В студии ГТРК Владимир побывала Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания области...

В студии ГТРК "Владимир" побывала Ольга Хохлова, председатель Законодательного Собрания области 8-го созываОт поддержки участников специальной военной операции и их близких до образования и медицины. Какие вопросы в центре внимания депутатов регионального парламента? Эти и другие темы "Вести" обсудили с Ольгой Хохловой, председателем Законодательного Собрания области 8-ого созыва. С Ольгой Хохловой беседовала Мария Платанюк.