В Судогодском районе провели всероссийскую акцию Сохраним лес! Сообщает пресс-служба...

В Судогодском районе провели всероссийскую акцию "Сохраним лес!"Сообщает пресс-служба правительства области.Лесные культуры посадили в Языковском участковом лесничестве. На площади свыше двух гектаров высадили 5 с половиной тысяч сеянцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. Такие стоят дороже своих собратьев с незащищенными корнями, однако лучше приживаются даже в сухой почве и переносят низкие температуры.