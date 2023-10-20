Движение всех видов транспорта будет ограничено на участке улицы Батурина от улицы Луначарского до улицы Сакко и Ванцетти, предупредили в мэрии. Там будут проводить работы на сетях

Движение всех видов транспорта будет ограничено на участке улицы Батурина от улицы Луначарского до улицы Сакко и Ванцетти, предупредили в мэрии. Там будут проводить работы на сетях коммуникаций. Движение по участку дороги будет запрещено с 23 часов 20 октября до 5 часов утра 22 октября. На это время изменятся маршруты общественного транспорта. Троллейбусные маршруты: №