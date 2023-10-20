Вместо закруток на зиму – несколько килограммов конопли. К холодным месяцам 60-летний мужчина из Юрьев-Польского подготовился основательно. Еще весной он заказал в интернете семена

Вместо закруток на зиму – несколько килограммов конопли. К холодным месяцам 60-летний мужчина из Юрьев-Польского подготовился основательно. Еще весной он заказал в интернете семена наркосодержащего растения, посадил их на заброшенном участке в одном из местных сёл, после чего собрал “урожай”. Но вот планы мужчины на зимовку провалились – его запасами заинтересовались оперативники. Анна Старикова, сотрудник