Представители Владимирской области выступят на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».

Представители Владимирской области выступят на Национальном чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Об этом проинформировала регионального правительства.Мероприятие состоится в Москве с 20 по 23 октября 2023 года. На чемпионате соберутся свыше 750 участников из 76 регионов Российской Федерации. Участникам предстоит состязаться в 49 главных компетенциях.Честь Владимирской области будут защищать Алексей Ерохин, Дарья Лукьянова, Лилия Страусова и Екатерина Синотагина.«Желаем нашей команде успехов, удачи и, конечно, победы!» - говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.