Владимирская область - первый в стране регион, где начал действовать закон об ответственном ведении...

Владимирская область - первый в стране регион, где начал действовать закон об ответственном ведении бизнеса.Владимирская область - первый в стране регион, где с декабря прошлого года начал действовать закон об ответственном ведении бизнеса. Рейтинг компаний составляют Полпредство и институт Менделеева. Проект поддерживает предприятия, которые соблюдают трудовое законодательство, экологические требования и добросовестно платят налог. Одно из них - компания Аби, одно из крупнейших предприятий во Владимирском регионе. Его рейтинг - 108 баллов.Вице-губернатору Александру Ремиге показывают цех формовки продукции. Это начальный участок. Далее сырые колбасы отправляются в зону термообработки и варятся еще 2,5 часа. Затем продукцию охлаждают. До плюс четырех градусов. Еще немного и она отправится к потребителю.Лаптева Полина, корреспондент:- Это зона укладки готовой продукции в короба. Основное участие здесь принимает робот-укладчик почти без помощи человека. На каждом участке производственной линии свой санитарный режим, поэтому сотрудники разных зон не встречаются между собой.Компания продолжает наращивать производственные мощности. Сразу два проекта по производству колбасных изделий и замороженных продуктов находятся на завершающем этапе. Суммарный объем инвестиций составил более 17 млн рублей. После запуска новых заводов компания планирует увеличить объем выпускаемой продукции в 2 раза.Татьяна Трифонова - гендиректор компании Аби:- Аби является системообразующим предприятием Российской экономики. Производит продукты питания и обеспечивает продовольственную безопасность страны. Сами заводы строятся с соблюдением всех самых жестких требований по санитарным нормам, по производственной безопасности.Новый завод по производству колбасных и сосисочных изделий рассчитан на производство 500 тонн продукции в день. На другом заводе будет дан старт производству полностью готовой продукции - нагетсов, чебупелей, линейки растительных продуктов Foodgital.Александр Ремига-первый заместитель губернатора Владимирской области:- Ключевые задачи, которые ставит перед собой закон об ответственном ведении бизнеса - это снижение административной нагрузки на предпринимательское сообщество. Ресурсоснабжающие организации подписали с нами соглашение, подписались под требования ОСИ. Это сулит для бизнеса сокращение сроков прохождения процедур и, соответственно, реализации инвестиционной стадии проекта.Компания является крупнейшим инвестором и работодателем региона. Здесь трудятся около 12 тысяч человек. Предприятие заботится о своих сотрудниках: компенсирует расходы на аренду жилья, проезд, поддерживает многодетных родителей. Аби активно участвует в подготовке будущих кадров, проводя практические и лекционные занятия для студентов владимирского госуниверситета и филиала Президентской академии. Сотрудники регулярно проходит специализированное медицинское обследование в передвижных медкомплексах. Компания поддерживает благотворительные инициативы. Дистрибьюторская сеть Аби охватывает все регионы России и страны СНГ. Уже идут переговоры с Китаем о развитии там производственных мощностей.Полина Лаптева, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".