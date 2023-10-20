В результате совместного рейда, проведённого природоохранной прокуратурой и сотрудниками УГИБДД УМВД России по Владимирской области, удалось выявить и пресечь два факта транспортировки древесины без сопроводительных документов.

В результате совместного рейда, проведённого природоохранной прокуратурой и сотрудниками УГИБДД УМВД России по Владимирской области, удалось выявить и пресечь два факта транспортировки древесины без сопроводительных документов. Об этом сообщила региональной прокуратуры.Оба случая были зафиксированы на федеральной трассе М7 «Волга» в районе Сенинских Двориков. Первый нарушитель перевозил берёзу, а второй – пиломатериал. По данным фактам были возбуждены административные дела, которые в настоящий момент уже направлены в суд.«Теперь нарушителям грозит наложение административного штрафа в размере до пятидесяти тысяч рублей с возможной конфискацией древесины и транспортных средств, являющихся орудием совершения административного правонарушения», – отмечают в прокуратуре Владимирской области.