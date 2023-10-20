Более 180 спортсменов приняли участие в первенстве по спортивной гимнастике среди команд юношей и юниоров. В составе команды от Владимирской области были Савелий Съедин, Артём Царев, Матвей

Более 180 спортсменов приняли участие в первенстве по спортивной гимнастике среди команд юношей и юниоров. В составе команды от Владимирской области были Савелий Съедин, Артём Царев, Матвей Акиньшин, Всеволод Коротков, Егор Суков и Дмитрий Суходольский, сообщили в пресс-службе правительства Владимирской области. Именно эти ребята смогли получить первое место. За него они боролись 3 дня. Из