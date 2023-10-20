Владимирские парламентарии приняли участи в дискуссии по проблемам демографии в Госдуме. Почему в...

Владимирские парламентарии приняли участи в дискуссии по проблемам демографии в Госдуме.Почему в стране продолжает падать рождаемость, несмотря на растущую поддержку семей с детьми? Положение обсудили в Госдуме. Участие в дискуссии приняли и владимирские парламентарии.С докладом выступила зампредседателя Правительства Татьяна Голикова. Сегодня в России сократилось число малоимущих семей, в том числе благодаря выстраиванию системы адресной помощи. Она, среди прочего, заключается и в обеспечении занятости родителей.За последние пять лет почти на треть уменьшилось число детей, вынужденных жить в детдомах. Ощутимо снизилась детская смертность - итог расширения неонатального скрининга. Но все эти успехи нивелируются главным показателем - демографическим. Переломить ситуацию - задача, которая стоит перед всеми регионами.Сергей Бирюков, председатель комитета по образованию Законодательного Собрания Владимирской области:- Необходимо дополнительно обратить внимание на многодетные семьи, о чем мы в нашем регионе тоже постоянно говорим, обратить внимание на условия проживания семей с детьми, в том числе обеспечение жильем, расширение программ, помощи молодым семьям, многодетным. детям-сиротам.