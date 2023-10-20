Во Владимире директор управляющей компании задолжал поставщику электроэнергии свыше 1,4 миллиона...
Во Владимире директор управляющей компании "задолжал" поставщику электроэнергии свыше 1,4 миллиона рублей
В отношении директора одной из управляющих компаний города Владимира утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в причинении крупного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием (п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ).
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.
Преступление произошло следующим образом: в период с 2020 по 2022 год на расчётные счета управляющей компании, где мужчина был директором, от жильцов многоквартирных домов поступило свыше 3 миллионов рублей за потреблённую электрическую энергию, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Обвиняемый, злоупотребляя доверием контрагента, умышленно, несвоевременно оплачивал электроэнергию и часть собранных денег, а это свыше 1,4 миллиона рублей использовал на иные нужды управляющей организации. Тем самым причинил поставщику электроэнергии особо крупный имущественный ущерб на указанную сумму.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.
В ходе расследования уголовного дела материальный ущерб возмещен в полном объеме.
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