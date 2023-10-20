Во Владимире директор управляющей компании задолжал поставщику электроэнергии свыше 1,4 миллиона...

Во Владимире директор управляющей компании "задолжал" поставщику электроэнергии свыше 1,4 миллиона рублейВ отношении директора одной из управляющих компаний города Владимира утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в причинении крупного ущерба собственнику путем злоупотребления доверием (п. «б» ч.2 ст.165 УК РФ).Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.Преступление произошло следующим образом: в период с 2020 по 2022 год на расчётные счета управляющей компании, где мужчина был директором, от жильцов многоквартирных домов поступило свыше 3 миллионов рублей за потреблённую электрическую энергию, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.Обвиняемый, злоупотребляя доверием контрагента, умышленно, несвоевременно оплачивал электроэнергию и часть собранных денег, а это свыше 1,4 миллиона рублей использовал на иные нужды управляющей организации. Тем самым причинил поставщику электроэнергии особо крупный имущественный ущерб на указанную сумму.Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Владимира для рассмотрения по существу.В ходе расследования уголовного дела материальный ущерб возмещен в полном объеме.Фото freepik.com