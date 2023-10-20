Этот вопрос мэр Владимира Дмитрий Наумов обсудил со скульпторами и архитекторами. Стела должна органично вписаться в архитектуру города. В приоритете красота, исторический смысл, качество

Этот вопрос мэр Владимира Дмитрий Наумов обсудил со скульпторами и архитекторами. Стела должна органично вписаться в архитектуру города. В приоритете красота, исторический смысл, качество работы, сообщил глава столицы 33-его региона в своем телеграм-канале. Уже известны локации, на которые можно будет поставить стелу. Это площадь Победы, Патриотический сквер, улица Тракторная, центр города или один из въездов