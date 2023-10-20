«Искусство ХХ века». Во Владимире открылась выставка живописи из коллекций Нижегородского государственного музея. Она охватывает период от начала прошлого столетия до начала 70-х годов.

«Искусство ХХ века». Во Владимире открылась выставка живописи из коллекций Нижегородского государственного музея. Она охватывает период от начала прошлого столетия до начала 70-х годов. Каждое десятилетие представляет свою эпоху и стиль в искусстве. Наталья Кукушкина, зам. директора центра пропаганды ИЗО Здесь некоторые работы впервые покинули вообще музей, и впервые показываются зрителю. Некоторые работы даже нижегородцы