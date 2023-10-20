Во Владимире прошел очередной совместный рейд газовщиков и сотрудников МЧС. У жителей региона есть...

Во Владимире прошел очередной совместный рейд газовщиков и сотрудников МЧС.У жителей региона есть чуть больше двух месяцев, чтобы заключить или перезаключить договоры о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования. Сделать это нужно не позднее 1 января. В противном случае подача газа может быть приостановлена. Во Владимире прошел очередной совместный рейд газовщиков и сотрудников МЧС. Подробности у Марии Рябовой.Открывают - без вопросов. Жильцы дома даже не сомневаются, перед ними - газовщики и спасатели. Людмила Родина признается, с мошенниками никогда не сталкивалась. К каждого сотрудника при себе необходимые документы. Хозяйка квартиры знает: ежегодная проверка газового оборудования - в ее интересах. Возможные утечки газа специалисты ищут с помощью вот такого прибора. Газовщики специально приоткрывают конфорку, чтобы показать, как он работает.- Вот он запищал. Вот, соответственно, как прибор пищит, сигнализирует, что у человека есть утечка.Сотрудники устраняют выявленные нарушения, отвечают на вопросы, а также проводят для жителей ликбез - раздают специальные памятки.- Хозяюшка, вручаю вам памятку, в случае чего, если вдруг почувствовали запах газа, что вы должны сделать. это вам всегда будет напоминать.- Спасибо.Людмила Родина:- Проверяем. Чистим конфорки. Если запах - могу вызвать горгаз. Пока запаха вроде не было.В этом году жители региона получили более 400 предостережений, потому что не открыли двери сотрудникам для проверки оборудования. А вообще за такое может грозить штраф до двух тысяч рублей.Мария Анисимова - начальник группы внутридомового внутриквартирного газового оборудования АО "Газпром ГР Владимир":- Обязательно мы направляем повторные уведомления. А если уже абонент не реагирует, мы передаем информацию поставщику газа, за это поставщик имеет право прекратить подачу газа в непроверенные оборудования, а также информацию передаем в инспекцию государственного жилищного надзора и абонент привлекается по статье 9.23 КоАп.Чтобы обезопасить жителей от мошенников, о грядущей проверке жильцов извещают заранее - в объявлениях на дверях подъездов. График есть и на официальном сайте обслуживающей газовой организации.Мария Рябова. Илья Хлудов. "Вести-Владимир".