В ближайшую субботу, 21 октября, в медицинских учреждениях Владимирской области состоится День вакцинации детей от гриппа.

В ближайшую субботу, 21 октября, в медицинских учреждениях Владимирской области состоится День вакцинации детей от гриппа. Такую информацию сообщила пресс-служба регионального Министерства здравоохранения.Прививать несовершеннолетних жителей будут в местных поликлиниках, ФАПах и передвижных медицинских комплексах. Напоминаем, что специалисты считают вакцинацию наиболее действенной мерой профилактики болезни.График приёма можно посмотреть на .