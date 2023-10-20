Во Владимирской области за девять месяцев спрос на услугу «Видеонаблюдение для бизнеса» вырос на 12%. С начала года корпоративные клиенты провайдера приобрели более 130 видеокамер. Наибольшую

Во Владимирской области за девять месяцев спрос на услугу «Видеонаблюдение для бизнеса» вырос на 12%. С начала года корпоративные клиенты провайдера приобрели более 130 видеокамер. Наибольшую заинтересованность в сервисе продемонстрировали владимирские, ковровские и вязниковские предприятия, работающие в сферах промышленного производства, ритейла, транспортных и логистических услуг. Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской