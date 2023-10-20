Во Владимирской области за 9 месяцев 2023 года выявлено 23 несанкционированные свалки За 9...

Во Владимирской области за 9 месяцев 2023 года выявлено 23 несанкционированные свалкиЗа 9 месяцев 2023 года при проведении контрольных (надзорных) мероприятий на территории Владимирской области на землях сельскохозяйственного назначения выявлено 23 несанкционированные свалки ТКО и строительного мусора на общей площади 1,649 га, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Что касается соседних регионов, например, в Костромской области — 20 свалок на общей площади 0,44 га,а в Ивановской области — 7 свалок на площади 0,106 га.С целью устранения выявленных нарушений должностными лицами территориального управления правообладателям земель объявлено 46 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, выдано 7 предписаний об устранении нарушений, вынесено 2 постановления с наложением административных штрафов.Начиная с 2017 года и по настоящий момент, Управлением Россельхознадзора на подведомственных территориях выявлено 524 свалки на общей площади более 87 га. Из них на территории Владимирской области — 281 свалка; Костромской области — 192 свалки; Ивановской области — 51 свалка. Ликвидирована по результатам деятельности территориального управления 441 свалка на общей площади более 69,7 га, что составило 84%.Так, во Владимирской области в сентябре 2023 года в ходе выездного обследования земельного участка сельскохозяйственного назначения, расположенного в Суздальском районе, установлено, что свалка площадью 2848 кв. м, выявленная сотрудниками территориального управления в сентябре прошлого года ликвидирована. Также была устранена свалка площадью 60 кв. м в Костромской области, выявленная в июле текущего года.Фото freepik.com