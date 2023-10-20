В своих социальных сетях Евгений Петросян рассказал, что едва не стал жертвой мошенничества.

В своих социальных сетях Евгений Петросян рассказал, что едва не стал жертвой мошенничества.Большей части зрителей знаменитый на всю страну юморист Евгений Петросян знаком как человек жизнерадостный и веселый. Но, как известно, у каждой медали есть две стороны. Так можно сказать и о бессменном ведущем "Смехопанорамы". Артист уже много лет дарит публике улыбки и смех со сцены, поэтому многим сложно даже представить, что он может быть серьезным. Однако в обычной жизни, как оказалось, Евгений Петросян периодически проявляет суровый характер.В своем личном блоге легенда отечественного юмора рассказала о неприятном случае, который с ней приключился. Оказалось, накануне комик был втянут в аферу недобросовестными людьми. Как сообщил артист, ему поступил звонок от телефонных мошенников, которые представились сотрудниками службы безопасности банка.По словам Евгения Петросяна, на другом конце провода прозвучал мужской обрывистый голос. Обманщик предложил комику помощь в решении якобы возникшей проблемы со счетом. 78-летний артист не купился на уловку собеседника и твердо предложил ему завершить разговор, не сообщая никаких данных. Однако аферист не оценил находчивость юмориста по достоинству."Но-но-но, попрошу вежливо разговаривать с сотрудником банка", – процитировал мошенника Петросян.К счастью, Евгений Ваганович дал отпор ушлым уголовникам. Как неоднократно было доказано, зачастую подобную схему обмана используют отбывающие наказание граждане. Поэтому артист сразу понял, что от него хочет собеседник и откуда он звонит. Комик поиронизировал над мошенником, заявив, что его речь не похожа на московскую. В результате аферист не смог добиться своего.Неудивительно, что у такого бдительного комика не менее внимательные и дотошные фанаты. Ранее "Дни.ру" о том, что Евгения Петросяна заподозрили в обмане.