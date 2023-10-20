Многие поклонники потеряли популярного актера. Дмитрий Нагиев прервал молчание.

Многие поклонники потеряли популярного актера. Дмитрий Нагиев прервал молчание.Популярный артист с самого детства мечтал стать актером театра и кино. На счету у мужчины десятки кассовых фильмов и сериалов. Ему удалось получить признание народа после выхода на экраны ситкомов "Кухня" и "Физрук". Однако особенно сильно зрителю нравилось то, как Дмитрий Нагиев выполняет функцию ведущего музыкального проекта Первого Канала "Голос".Сейчас шоумен является одним из известнейших актеров в российском кинематографе. Одним за другим на него сыпятся предложения о съемках в различных картинах и проектах. Правда, в последнее время поклонники потеряли популярного артиста. Он перестал появляться на экранах, выходить в свет и общаться с аудиторией. Многие задаются вопросом, куда пропал Дмитрий Нагиев.На днях стало известно о возвращение актера в российский кинематограф. Сейчас он снимается в новом сериале. Дмитрий Нагиев появится в привычном для всех амплуа. Он сыграет роль бывшего заключённого в новом комедийном ситкоме. Съемки ведутся в Петербурге. Правда, как признается артист, на съемочной площадке есть свои трудности, связанные с погодными условиями."Когда мы вылезаем из актерских вагончиков и влетаем в кадр при температуре минус два и сносящем ветре, одетые по-летнему, здесь уж, простите, выжить бы", – цитирует Дмитрия Нагиева телеканал .Ранее "Дни.ру" , что стала известна неприглядная информация о Дмитрии Нагиеве.