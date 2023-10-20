АО «Транснефть–Верхняя Волга» подвело итоги эколого-аналитического контроля за январь-сентябрь 2023 г.

АО «Транснефть–Верхняя Волга» подвело итоги эколого-аналитического контроля за январь-сентябрь 2023 г. На производственных объектах выполнено 23 тыс. анализов проб сточных, природных и питьевых вод, а также воздуха, в том числе, силами собственных эколого-аналитических лабораторий – 17,5 тыс.Результаты исследований подтверждают, что производственные объекты функционируют в соответствии с требованиями экологической безопасности и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду. Мониторинг осуществлялся по утвержденным планам-графикам в соответствии с программами производственного экологического контроля.С начала года на выполнение мероприятий в области экологии компания направила 34,7 млн руб., половина указанной суммы затрачена на охрану водных ресурсов.Сточные воды на объектах предприятия очищаются до уровня, который позволяет сбрасывать их в водоемы рыбохозяйственного назначения. Для повышения качества очистки производственно-дождевых стоков увеличена периодичность обслуживания и смены фильтрующих загрузок очистных сооружений до двух раз в год.Всего за последние 10 лет полностью реконструированы очистные сооружения на нефтеперекачивающей станции «Горький», наливных станциях «Нагорная» и «Солнечногорская». На головной перекачивающей станции «Шилово-3», обеспечивающей прием авиационного топлива для дальнейшей его транспортировки в направлении Московского авиационного узла, построены новые очистные сооружения в соответствии с современными требованиями экологической безопасности.