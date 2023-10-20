С января по сентябрь текущего года в отделах ЗАГС Владимирской области супружеские отношения узаконили 6398 молодых пар.

С января по сентябрь текущего года в отделах ЗАГС Владимирской области супружеские отношения узаконили 6398 молодых пар. Это на 302 брака больше, чем за аналогичный период 2022 года. Такую информацию сообщила регионального Министерства по ОДМС, ЗАГС и архивов.Чаще всего женились 24-летние парни, а замуж выходили 23-летние девушки. Наиболее популярной датой регистрации стало 7 июля – канун Дня семьи, любви и верности. Примечательно, что 43% всех заявлений было подано через Госуслуги.Кроме того, в 2023 году в отделах ЗАГС 33-го региона заключали союзы не только владимирцы, но и жители 76 субъектов Российской Федерации.