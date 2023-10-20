Выдающаяся певица Наталья Подольская сделала шокирующее заявление. Жена Владимира Преснякова практически сбежала из дома.

Выдающаяся певица Наталья Подольская сделала шокирующее заявление. Жена Владимира Преснякова практически сбежала из дома.Популярная артистка получила широкую известность благодаря "Фабрике звезд", где заняла почетное третье место. После этого она приняла участие в международном конкурсе "Евровидение". Сейчас Наталья Подольская одна из самых обсуждаемых и знаменитых артисток в мире российского шоу-бизнеса.Как известно, в 2010 году успешная певица вышла замуж за Владимира Преснякова. В браке у пары появилось на свет двое детей. Наталья Подольская неоднократно признавалась, что ей очень повезло с супругом. Более того, их союз считается примером для подражания среди звезд российской эстрады.На днях жена Владимира Преснякова улизнула из дома на поиски любви. Стало известно, что же произошло. В своем микроблоге артистка часто делится с подписчиками подробностями жизни. Так, Наталья Подольская поделилась с аудиторией отрывком клипа на новую песню, где снялась собственной персоной.Новый хит имеет название "Осень". Согласно сюжету клипа, звезда ходит по осеннему городу в пышном розовом платье. На съемках она восторженно прогулялась под лучами теплого солнца, чувствуя приближение любви. Трек получился очень красивым и лирическим."Осень и любовь где-то рядом", – поет Наталья Подольская.Ранее "Дни.ру" , что Наталья Подольская обратилась к народу с важной речью.