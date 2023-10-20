Житель Кольчугино убил приятеля кухонным ножом и получил строгий режим В отношении жителя...

Житель Кольчугино убил приятеля кухонным ножом и получил "строгий режим"В отношении жителя Кольчугино вынесен приговор. Он обвиняется в убийстве ч. 1 ст. 105 УК РФ.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, 28 февраля 2023 года мужчина находился у себя дома, где распивал спиртные напитки со своим знакомым. Позже между приятелями произошёл конфликт из-за того, что потерпевший плохо отозвался о фотографии матери обвиняемого.Рассердившись, злоумышленник взял со стола кухонный нож, повалил на кровать и нанес ему удар ножом в левый бок.Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от острой кровопотери через короткий промежуток времени. Виновному назначено 9 лет колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото freepik.com