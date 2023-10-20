Об этом сообщил мэр в своем телеграм-канале. Там же Дмитрий Наумов поделился фотографиями, на которых видно, как в новый дом перевозят мебель. Напомним, семья из последнего дома на Рпенском

Об этом сообщил мэр в своем телеграм-канале. Там же Дмитрий Наумов поделился фотографиями, на которых видно, как в новый дом перевозят мебель. Напомним, семья из последнего дома на Рпенском проезде долго отказывалась переезжать. Власти говорили то о компенсации, то о выделении нового жилья. Недавно стало известно, что мэрия купила частный дом для семьи Кишовых. Причем