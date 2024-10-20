Возле села Небылое сельхозпредприятие ликвидировало две свалки после вмешательства прокуратуры.

В ходе внеплановой проверки, спровоцированной обращением жителя, прокуратура обнаружила две свалки на территориях сельскохозяйственного назначения. По данным пресс-службы прокуратуры Владимирской области, возле села Небылое предприятие не приняло меры по охране принадлежащего ему земельного участка.В связи с отсутствием мер появились две свалки твёрдых бытовых отходов, общая площадь которых составила более 300 квадратов. На данный момент собственнику внесено представление, а обе свалки ликвидированы.