За два года сотрудница самовольно повышала себе зарплату, суммарно присвоив 10 миллионов рублей.

По данным пресс-службы УМВД Владимирской области, проверка была спровоцирована обращением руководителя предприятия, который выявил крупную недостачу. В ходе расследования выявили круг лиц, имевших доступ к счетам организации.Как выяснилось, обвиняемая в тайне оформила корпоративную бизнес-карту. С помощью этого она зачисляла деньги с расчётных счетов фирмы и обналичивала их. С марта 2021 по июль 2023 года она обналичила почти три миллиона рублей. Также зафиксированы случаи безосновательного повышения зарплаты и выдачи денег якобы за покупку канцелярии и бензина для нужд фирмы.На данный момент в отношении женщины возбуждено два уголовных дела. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.