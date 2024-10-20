В Коврове задержали обвиняемую в убийстве малолетнего.

Тело ребёнка было обнаружено 18 октября в Коврове на улице Восточная. По данным пресс-службы Следственного Комитета Владимирской области, следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия.В тот же день по подозрению была задержана мать ребёнка, 2005 года рождения. По данным следствия, мать оставила годовалого ребёнка одного в пустой квартире на длительное время. Без еды и воды ребёнок скончался, а женщина спрятала тело и вещи сына в коробку и выбросила рядом с местом жительства.По данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, задержание провели сотрудники полиции Коврова. В это время женщина созналась в содеянном. На данный момент идёт решение вопроса о мере пресечения.