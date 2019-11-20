52-летний артист Филипп Киркоров до сих пор пользуется бешеной популярностью у противоположного пола. Одной из его преданных поклонниц является богатая женщина из Объединенных Арабских Эмиратов.

52-летний артист Филипп Киркоров до сих пор пользуется бешеной популярностью у противоположного пола. Одной из его преданных поклонниц является богатая женщина изОбъединенных Арабских Эмиратов.Недавно щедрая фанатка подарила своему идолу эксклюзивный парфюм стоимостью в десять тысяч евро. К слову, за эту сумму можно купить хороший автомобиль.Сам флакон был сделан из золота в 24 карата. И даже коробка была необычайной красоты."И пахли духи Шахерезадой: табак, корица, смеси специи", – рассказала знакомая с ситуацией диджей и телеведущая Катя Гусева.Журналист программы "PROНовости" на Муз-ТВ.задал ей вопрос, действительно ли духи стоили таких космических денег. "Ну, а что поделать? Любовь!", – ответила звезда.16 Ноя 2019 в 2:18 PSTК слову, Филипп Бедросович – настоящий парфюмер. У него целая коллекция самых разнообразных запахов.В числе самых любимых – нотки молока."Люблю, чтобы было много-много-много духов, чтобы пахло отовсюду! Ничего, пусть терпят", – заявил Король эстрады.Оказалось, что загадочная обожательница балует исполнителя на протяжении двух лет. Она регулярно преподносит ему дорогие сюрпризы, сообщает .