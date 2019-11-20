20 ноября 1928 года во Владимире родился народный артист СССР Алексей Баталов.

20 ноября 1928 года во Владимире родился народный артист СССР Алексей Баталов.Он появился на свет в доме на улице большой Московской. Дом это к сожалению не сохранился. Баталовиз московской актерской семьи, воспитывался в столице. Его мама, актриса Нина Ольшевская, родом из Владимира, решила рожать сына в родном городе. Она происходила из знатного рода Ольшевских. Позже возненавидела Владимир за то, что родные подверглись здесь репрессиям. Сам Алексей Баталов никогда не забывал, что родился во Владимире, и не отрекался от репрессированных родственников. Говорят, даже приезжал в родной двор на белой «Волге», когда стал знаменитым