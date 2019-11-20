20 ноября состоится выступление президента России Владимира Путина на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет!. Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканал Россия 24 и сайт Вести.Ru.

20 ноября состоится выступление президента России Владимира Путина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!". Мероприятие пройдет на площадке Центра международной торговли.В пресс-службе Кремля отметили, что форум является ведущим мероприятием по привлечению капитала в экономику страны, улучшению инвестиционного климата и развитию внешних деловых связей.Глава государства посетит пленарное заседание "Мосты над волнами деглобализации", в котором также примут участие Андрей Костин (ВТБ), Кен Моэлис (Moelis & Company), Эмма Марчегалья (ENI) и Ван Яньчжи (китайский инвестиционный фонд "Шелковый путь").Прямую трансляцию мероприятия будут вести телеканал "Россия 24" и сайт 33Live.RuRu.