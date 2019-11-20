Матчем в Хабаровске между местным Амуром и магнитогорским Металлургом стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда с трудом переиграли гостей со счетом 3:2, одержав вторую победу подряд.

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и магнитогорским "Металлургом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда с трудом переиграли гостей со счетом 3:2, одержав вторую победу подряд.В составе "тигров" шайбы забросили Денис Голубев (19-я минута), Игорь Руденко (25-я) и Михал Йордан (40-я). За "Магнитку" дубль оформил Николай Кулемин."Амур", набрав 26 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Металлург" с 33 баллами остался пятым на Востоке.