Анна Михалкова является очень востребованной актрисой театра и кино. За свою долгую карьеру она попробовала себя в различных амплуа, но при этом никогда не позволяла себе сниматься в полуобнаженном виде.

Анна Михалкова является очень востребованной актрисой театра и кино. За свою долгую карьеру она попробовала себя в различных амплуа, но при этом никогда не позволяла себе сниматься в полуобнаженном виде.Но все когда-то происходит впервые. 21 ноября в прокат выходит фильм Анны Пармас "Давай разведемся!". Главную роль в нем сыграла непосредственно Михалкова, причем в этот раз она решилась на эксперимент и предстала в кадре лишь в нижнем белье.По словам Анны, первой мыслью при прочтении сценария было отказаться. "В начале ты начинаешь представлять, как это будет сниматься, может, это можно сделать поделикатнее. А потом я подумала, что я в принципе уже в таком возрасте, что могу себе позволить где-то раздеться. Ведь дальше будет только хуже, поэтому надо хотя бы это зафиксировать", – поведала актриса в беседе с Анной Сергиенко для нового выпуска программы "Кино в деталях".18 Ноя 2019 в 12:05 PSTОтметим, полуобнаженная артистка появится на экранах в первые пять минут фильма. Согласно сценарию, акушер-гинеколог, которого играет Михалкова, отвлеклась на срочный звонок из больницы по поводу сложного случая. Замотавшись, врач просто-напросто забывает надеть бикини.18 Ноя 2019 в 12:05 PST