Сегодня в США поступила в продажу новая книга о Дональде Трампе, которую американские СМИ уже успели назвать главным скандалом года. Автор романа под названием Предупреждение предпочел скрыть свое имя. Ведь на страницах подробности, знать о которых могли только самые близкие к Трампу люди.

Сегодня в США поступила в продажу новая книга о Дональде Трампе, которую американские СМИ уже успели назвать главным скандалом года. Автор романа под названием "Предупреждение" предпочел скрыть свое имя. Ведь на страницах подробности, знать о которых могли только самые близкие к Трампу люди.Очередей за предупреждением анонимного автора нет, хотя книга с претензией на бестселлер. Издатель заявил: такого количество предзаказов не было никогда. При тираже 500 тысяч, 100 тысяч экземпляров читатели заказали заранее.Трамп — угроза для США. Это если лаконично сформулировать предупреждение, которое анонимный автор "размазал" на 272 страницы. Эпитетов не жалел: в красках описал утро в Белом доме, когда Трамп садится за Twitter.Он называет себя частью сопротивления внутри администрации Трампа. Утверждает, что там таких много, просто другие боятся говорить. Про анонимного автора известно лишь то, что он или она работает на президента. Шефа образцовым политиком не считает. Сравнивает главу Белого дома с Цицероном и грустит, что древнеримскому деятелю 45-й президент США проигрывает по всем статьям: ни знаний, ни мудрости, ни добродетели."Никто на самом деле не знает, правдивы ли эти цитаты и обвинения, потому что мы не знаем, кто автор. Мы не можем судить о достоверности того, о чем пишет этот человек ", — считает глава аппарата Белого дома Ринс Прибус."В книге звучит предположение о том, что Трамп психически неуравновешен. В Белом доме называют анонимного автора трусом, а книгу — полной ложью. И все же она очень хорошо продается", — говорит корреспондент CBS Стив Дорси.Гонорар автор собирается передать на благотворительность в фонды некоммерческих организаций.Полумиллионный тираж книги анонимного автора — это так вписывается в реалии современной Америки. В новостях сплошь и рядом ссылки на анонимные, разумеется, хорошо информированные источники. Дошло до того, что и импичмент затевают по жалобе анонима.Хотя бы нашлись люди, которые не через третьи руки, а своими ушами слышали разговор Трампа с Зеленским. Правда расслышали, похоже, не все. Помощница вице-президента в своих показаниях Владимира Зеленского почему-то называет Олегом.Рядом с ней сын украинских эмигрантов Александр Видман. Он работает у советника по нацбезопасности. Действующий офицер армии США, грудь в орденах, но голос дрожит и руки трясутся.Так озабочен, что не помнит, о чем, и тянется за подсказкой. Слушания обещают быть многочасовыми. Потом сделают перерыв и после обеда на Капитолийский холм придет очередная группа свидетелей, в том числе, Курт Уолкер, бывший спецпредставитель США по Украине. Кстати, Трамп тоже не против появиться в конгрессе. "К допросу готов", — написал президент в Twitter.Правда если обратиться к книге, которая сегодня вышла в продажу, развязка у затеянного импичмента может быть лихой. Автор, неплохо знающий Трампа, утверждает: президент не поддастся и так просто в отставку не уйдет.