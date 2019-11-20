Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о целях национальной команды на чемпионате Европы, который состоится летом 2020 года. Также он признал, что россияне не входят в число топ-сборных мира.

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал о целях национальной команды на чемпионате Европы, который состоится летом 2020 года. Также он признал, что россияне не входят в число топ-сборных мира."Цель выйти в плей-офф будет стоять однозначно. Хочется, конечно, выйти как минимум в четвертьфинал и даже зайти дальше. Мы не топ-сборная, которая едет выигрывать турнир", – приводит слова Дзюбы официальный сайт УЕФА.Напомним, что 19 ноября сборная России сыграет в гостях последний отборочный матч чемпионата Европы-2020 с командой Сан-Марино. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.