Актриса Кристина Асмус, которую еще недавно затравили за роль в провокационном фильме Текст, решилась на смелый шаг. Теперь знаменитость предстанет перед зрителями в новом образе.

Актриса Кристина Асмус, которую еще недавно затравили за роль в провокационном фильме "Текст, решилась на смелый шаг. Теперь знаменитость предстанет перед зрителями в новом образе.Кристина наденет цветные линзы, голубой парик и появится в амплуа искусственного интеллекта на сцене Российской академии наук. Она поучаствует в новогоднем детском спектакле "Путешествие на СеРверный полюс". По задумке авторов постановки, шоу должно стать чуть ли не самым ярким и красочным за всю историю научной елки."Я много раз участвовала в детских представлениях, но в таком качественикогда. "СеРверный полюс" – спектакль для всей семьи, где мой персонажпоявляется на экране, без прямого взаимодействия с партнерами. У нас ужесостоялась съемка и это был совершенно новый опыт для меня", – рассказала Кристина в интервью с журналистами .Актриса подчеркнула, что ей пришлось нелегко. Она привыкла и на экране, и на сцене взаимодействовать с коллегами, что помогает довершить образ. В этот же раз ей пришлось общаться даже со съемочной группой на слух, т.к. того требовали технические параметры роли."Я сидела на стуле на фоне хромакея, меня окружили приборами, я все времясмотрела в камеру и общалась с группой на слух", – вспоминает знаменитость, – "Также для этого проектабыл разработан образ искусственного интеллекта с голубыми волосами,аквагримом и линзами для глаз".20 Ноя 2019 в 6:55 PSTАсмус подчеркнула, что ей очень интересно, что же получится по итогу работы. По ее словам, такой подход к созданию шоу должен обязательно понравиться юным зрителям. Сама Кристина пообещала, что обязательно придет на премьеру спектакля вместе с семьей.