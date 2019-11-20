В область поступила очередная партия вакцины против гриппа в количестве 150 тысяч доз для иммунизации взрослого населения.

В область поступила очередная партия вакцины против гриппа в количестве 150 тысяч доз для иммунизации взрослого населения. Вакцинация проводится современными отечественными препаратами «Совигрипп», «Флю-М» и «Ультрикс». Они имеют высокий уровень безопасности и минимум противопоказаний. Исключение – пациенты с аллергией на белок куриного яйца, а также лица с острыми и хроническими заболеваниями в стадии обострения.По состоянию на 19 ноября более 360 тысяч жителей Владимирской области вакцинировались от гриппа, более 69 тысяч из них – это дети. Прививочная кампания продлится до начала подъёма заболеваемости. Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства. Детей вакцинируют в детсадах и школах по согласию родителей.