Банкротства удалось избежать. «Задолженность...составляет около 18 миллионов....»

Банкротства удалось избежать. Будущее владимирского автовокзала, которое тревожит и перевозчиков, и пассажиров обсудили во Владимире, на специальном совещании.Напомним, в составе государственного унитарного предприятия "Владимирский автовокзал" - 11 автовокзалов, автостанций и остановочных пунктов с кассовой продажей билетов. Регулярные перевозки по межмуниципальным маршрутам с использованием средств навигации ведут 170 автобусов.Инициатором совещания стало руководство региона. Исполняющий обязанности директора автовокзала Павел Левин ( ГУП он возглавил в начале июля) подчеркнул: сейчас речь идёт о "выравнивании" финансовой ситуации. Хотя ещё полгода назад автовокзал ежемесячно уходил в минус. Теряя по 3 миллиона рублей.Павел Левин, ио директора ГУП «Автовокзал»: «Задолженность , которая к моменту нашего прихода составляла 20 миллионов 600 тысяч рублей перед перевозчиками, то сейчас идёт снижение суммы этой задолженности. На данный момент она составляет около 18 миллионов, колеблется, плюс-минус.»Отразятся ли «антикризисные реформы» на пассажирах? Что стало причиной колоссальных убытков? И каким будет дальнейший курс? Об этом мы расскажем в наших следующих выпусках.