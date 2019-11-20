Лолита Милявская пригрозила неверному супругу тюрьмой. Ранее молодой человек обратился в суд из-за того, что знаменитость слила в сеть его интимную переписку.

Лолита Милявская пригрозила неверному супругу тюрьмой. Ранее молодой человек обратился в суд из-за того, что знаменитость слила в сеть его интимную переписку.Впрочем, певица славится боевитым позитивным характером. Она решила не горевать после измены возлюбленного и вместо того, чтобы молча снести все упреки, принялась действовать. Так знаменитость дала славный отпор самоуверенному наглецу.Буквально пару часов назад исполнительница опубликовала на личной странице в социальной сети "Инстаграм" любопытное видео. В нем артистка в юмористическом ключе угрожает бывшему мужу уголовным преследованием по статье 306, за ложные доносы. В ролике она называет неверного супруга оленем и олененком.Кроме того, Лолита непрозрачно намекает, что за клевету в ее сторону экс-муж может получить шесть лет колонии. Милявская даже начала собирать ему еду в дальнюю дорогу. В кадре она передает своим ассистенткам запакованные пластиковые тарелки с колбасой и овощами."Привет всем из Нижнего Новгорода). Сегодняатаковали журналисты по поводу заявления в полицию бывшего "олененка"😂☝по поводу "взлома" моего же компьютера 😎Надоело отвечать потелефону). Сергей Жорин выдвинул встречное предложение 😎☝З06 УК, за заведомо ложный донос ☝. Целую суд" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – подписала свою публикацию Лолита.20 Ноя 2019 в 6:50 PSTВ свою очередь поклонники решили поддержать знаменитость. Многие высказали добрые пожелания Лолите, а некоторые поспешили опорочить телеведущего Андрея Малахова. Ранее в его программе бывший возлюбленный Милявской дал обличительное интервью, в котором буквально полил певицу помоями.Смотрела эфир🤮 так мерзко! Удивила позиция Малахова, который "целовался с Вами в десна". Почему он не задал вопрос с какого дохода,Олененок оплачивал Ваши квартиры?!", "Смотрела Малахова сейчас с вашим оленем. Он,скорее,теленок... Иактерскому мастерству подучился у вас точно. Местами было жалко😁", "Какая Вы молодец, только посмотрела Прямой эфир, олененок такойбред наговорил 😂, Андрей при этом так внимательно слушал и молчал😏", – высказались пользователи социальной сети.