Женская сборная России добилась непростой победы над командой Латвии в шестом туре группового этапа чемпионата Европы по керлингу. Российские спортсменки взяли верх над соперницами со счетом 8:5.

Женская сборная России добилась непростой победы над командой Латвии в шестом туре группового этапа чемпионата Европы по керлингу. Российские спортсменки взяли верх над соперницами со счетом 8:5.Это уже пятая победа сборной России на турнире. За нашу команду выступили скип Алина Ковалева, Галина Арсенькина, Мария Комарова и Екатерина Кузьмина.В следующем туре российские керлингистки сыграют с соперницами из Норвегии. Их встреча состоится 20 ноября.